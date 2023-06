Barça: Xavi öffnet Messi die Tür & spricht über weitere Neuzugänge

Xavi würde Lionel Messi beim FC Barcelona mit offenen Armen begrüßen. Im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘ sagt der Coach der Blaugrana: „Ich habe schon oft gesagt, dass er hier eine offene Tür hat. Ich bin der Trainer und ich weiß, dass er uns helfen wird, wenn er sich entscheidet, zu uns zu kommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich denke, er hat das Zeug dazu, auf höchstem Niveau weiterzuspielen und wenn er zu Barça kommt, was die meisten oder alle von uns wollen, vor allem der Trainer, dann stehen ihm die Türen offen. Ich bin überzeugt, dass es gut passen würde“, führt der 43-Jährige aus.

Lese-Tipp

Bayern legt sich auf Guerreiro fest – Preisschild für Hernández

Zeitnahe Entscheidung

Mit Blick auf den 35-Jährigen kommt Xavi aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: „Leo ist ein natürlicher Anführer, er würde sich perfekt an die Umstände anpassen. Er war Kapitän dieses Vereins, er ist der beste Spieler in der Geschichte und natürlich auch in diesem Verein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob Messi tatsächlich zu seinem langjährigen Arbeitgeber zurückkehrt, wird sich voraussichtlich bald entscheiden. PSG-Coach Christoph Galtier bestätigte am gestrigen Donnerstag, dass der Argentinier morgen (21 Uhr) gegen Clermont seine letzte Partie für den französischen Nobelklub bestreiten wird. Und auch Xavi, der ein freundschaftliches Verhältnis zu dem Ausnahmeprofi pflegt, scheint mehr zu wissen: „Letztendlich wird er sich nächste Woche entscheiden.“

„Kimmich ein Spitzenspieler“

Neben einer möglichen Messi-Rückkehr spricht Xavi auch über zahlreiche weitere Personalien. Mit Blick auf Joshua Kimmich (28) sagt der Meister-Coach der Katalanen: „Wir reden über Namen, die auf ihrer Position die Nummer eins sind. […] Kimmich ist ein super Spitzenspieler und versteht das Spiel.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mitte der Woche berichtete die ‚Mundo Deportivo‘, dass Kimmich einen Bayern-Abgang in Erwägung zieht und bereits erste Gespräche zwischen den Verantwortlichen der Spanier und der Bayern stattgefunden haben. Die ‚Abendzeitung‘ hält heute jedoch dagegen und schreibt, dass der Nationalspieler beim Rekordmeister bleiben möchte.

Dessen ungeachtet bestätigt der ehemalige Profi, dass Barcelona die Augen nach einem Nachfolger für Sergio Busquets (34) offenhält, der den Verein nach 18 Jahren verlässt. Ob der neue Mittelfeld-Dirigent den Namen Kimmich trägt, bleibt allerdings abzuwarten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zieht Barça die Carrasco-Option?

Gefragt wurde Xavi ebenfalls nach Yannick Carrasco, für den der diesjährige spanische Meister eine Kaufoption besitzt. „Er ist ein Spieler, den wir mögen, ja“, sagt der Weltmeister von 2010, „wir haben eine Option, die Mateu (Alemany, Anm. d. Red.) ausgehandelt hat, und wir werden sehen. Es hängt alles von der nächsten Woche ab.“

Eine Verpflichtung des Belgiers hängt Xavi zufolge auch von möglichen Verkäufen des La Liga-Klub ab. Frisches Geld könnte beispielsweise Raphinha in die Kasse spülen. Der 26-Jährige wird seit geraumer Zeit mit einer Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings stellt der frühere Nationalspieler klar, dass er mit Raphinha plant: „Wenn es nach mir ginge, würde Raphinha bei Barça bleiben und er würde uns sehr helfen. Er hat uns geholfen, er hat einen Unterschied gemacht.“ Auch von anderen Profis aus der ersten Elf wolle man sich nicht trennen.

Einblick in die Transferplanungen

Neben einem Busquets-Ersatz sucht der Klub dem Trainer zufolge auf weiteren Positionen nach Verstärkung: „Wenn möglich ein Rechtsverteidiger und ein weiterer Flügelspieler. Ein weiterer Flügelspieler, der auf allen drei Positionen vorne spielen kann, wäre ideal.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte ein Transfer von Messi nicht zustandekommen, würde zudem ein Mittelfeldspieler, „der den letzten Pass spielen kann“, gesucht. Allem Anschein nach kommt auf die Verantwortlichen von Barcelona also eine ganze Menge Arbeit zu.