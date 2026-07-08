TSG: Klarheit bei Sano?

Durch den bevorstehenden Transfer von Nathan De Cat (17/RSC Anderlecht) zur TSG Hoffenheim könnte der Wechsel von Kodai Sano (22) zu den Kraichgauern platzen. ‚Voetbal International‘ zitiert Dick Schreuder, Sanos Trainer bei der NEC Nijmegen, wie folgt: „Um ihn herum gibt es Transferwirrungen, aber das wird sich wohl noch etwas hinziehen. Wenn Hoffenheim sich für De Cat entscheidet, glaube ich, dass es für Sano nicht klappt. Ich denke nicht, dass sie beide verpflichten werden, aber wir müssen abwarten.“

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Hoffenheim soll für Sano ein Angebot in Höhe von rund 18 Millionen abgegeben haben, das mit Boni auf bis zu 20 Millionen anwachsen kann. Die TSG beschäftigt sich allerdings mit mehreren Mittelfeldspielern und ist sich auf persönlicher Ebene mit De Cat, Sano sowie Jens Stage (29) einig. Der Wechsel von Werder Bremens Leistungsträger nach Hoffenheim ist wohl vorerst komplett vom Tisch – ebenfalls wegen des bevorstehenden De Cat-Deals.