Barça: Olmo muss Comeback verschieben
Das große Ziel, direkt nach dem Jahreswechsel wieder durchzustarten, muss Dani Olmo (27) offenbar ad acta legen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, wird der Spielmacher des FC Barcelona nicht rechtzeitig zum Stadtdderby gegen Espanyol am 3. Januar (21 Uhr) fit. Neues Ziel sei das Halbfinale der Supercopa am 7. Januar gegen Athletic Bilbao.
Olmo hatte sich Anfang Dezember beim 3:1-Sieg gegen Atlético Madrid die Schulter ausgekugelt. Nachdem der 27-Jährige den zweiten Barça-Treffer selbst erzielt hatte, fiel er beim Jubeln auf die Schulter.
