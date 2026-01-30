Fermín bleibt bei Barça

Fermín López bleibt dem FC Barcelona erhalten. Wie die Katalanen offiziell verkünden, verlängert der 22-Jährige sein Arbeitspapier vorzeitig um zwei weitere Jahre. Der neue Vertrag bindet den Spanier bis 2031 an seinen Jugendklub.

Fermín überzeugt in dieser Spielzeit mit 21 Torbeteiligungen (zehn Tore, elf Vorlagen) in 26 Pflichtspielen und darf sich im Zuge der Vertragsverlängerung über eine Gehaltserhöhung freuen. Der Rechtsfuß wurde im vergangenen Sommer unter anderem vom FC Chelsea umworben, jetzt ist klar, dass seine Zukunft in Barcelona liegt.