Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

Fermín bleibt bei Barça

von Daniel del Federico - Quelle: fcbarcelona.com
1 min.
Fermin hat einen großen Mund @Maxppp

Fermín López bleibt dem FC Barcelona erhalten. Wie die Katalanen offiziell verkünden, verlängert der 22-Jährige sein Arbeitspapier vorzeitig um zwei weitere Jahre. Der neue Vertrag bindet den Spanier bis 2031 an seinen Jugendklub.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Barcelona
Siente al Barça.
Defiende al Barça.
Sigue en el Barça.
Fermín 2031. 💙❤️
Bei X ansehen

Fermín überzeugt in dieser Spielzeit mit 21 Torbeteiligungen (zehn Tore, elf Vorlagen) in 26 Pflichtspielen und darf sich im Zuge der Vertragsverlängerung über eine Gehaltserhöhung freuen. Der Rechtsfuß wurde im vergangenen Sommer unter anderem vom FC Chelsea umworben, jetzt ist klar, dass seine Zukunft in Barcelona liegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Fermín López

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Fermín López Fermín López
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert