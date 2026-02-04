DFB reagiert auf ter Stegen-Schock

Der DFB hat in Person von Sportdirektor Rudi Völler mit Bestürzung auf die erneute Verletzung von Marc-André ter Stegen reagiert. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Völler: „Er kann einem nur leid tun. Wir alle würden es ihm so gönnen, dass er bei der WM dabei ist.“ Ter Stegen verletzte sich bei der 0:1-Niederlage des FC Girona gegen Schlusslicht Real Oviedo am vergangenen Wochenende und fällt bis zu zwei Monate aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit gerät die WM-Teilnahme des 33-Jährigen immer mehr in Gefahr. „Wir alle stehen voll hinter ihm. Jetzt ist es am wichtigsten, dass er seine Reha macht und fit wird. Alles Weitere wird man sehen“, so Völler. Noch besteht Hoffnung, doch ter Stegen benötigt Spielpraxis. Diese wird er in den kommenden Monaten nicht bekommen.