Teurer Stürmer: Villa holt Guessand

von Martin Schmitz - Quelle: avfc.co.uk
1 min.
Evann Guessand bejubelt ein Tor des OGC Nizza @Maxppp

Evann Guessand setzt seine Karriere in der Premier League fort. Wie Aston Villa offiziell mitteilt, wechselt der 24-jährige Angreifer vom OGC Nizza zu den Villans. Nach FT-Infos unterschreibt der ivorische Nationalspieler einen Vertrag bis 2030 und kostet die Engländer eine Ablöse von 35 Millionen Euro inklusive Boni.

Aston Villa
Aston Villa is delighted to announce the signing of Evann Guessand.
Guessand stammt aus der Nizza-Jugend und stand wettbewerbsübergreifend insgesamt 109 Mal für den Klub von der Côte d’Azur auf dem Feld. Dabei gelangen dem 1,88 Meter großen Mittelstürmer 36 Torbeteiligungen. In der vergangenen Spielzeit wurde er zum Nizza-Spieler der Saison gewählt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
