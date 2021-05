Barça: Araújo & Roberto fallen aus

Ronald Araújo wird dem FC Barcelona im Saison-Endspurt fehlen. Wie die ‚as‘ berichtet, fällt der uruguayische Innenverteidiger mit einer Knöchelverletzung rund drei Wochen aus. Der 21-Jährige zog sich die Verletzung am vergangenen Dienstag gegen UD Levante (3:3) zu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es ist in dieser Saison bereits Araújos dritte Verletzung am linken Knöchel. Die Katalanen müssen zudem auf Sergi Roberto verzichten, der sich ebenfalls am vergangenen Spieltag verletzte und den Blaugrana laut der spanischen Tageszeitung mit einer Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel rund ein bis zwei Monate fehlen wird.