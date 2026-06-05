Wahl einig mit Wolfsburg

Wechselt Hauke Wahl (32) von einem Bundesliga-Absteiger zum nächsten? Laut dem ‚kicker‘ ist sich der Innenverteidiger vom FC St. Pauli mit dem VfL Wolfsburg über eine Zusammenarbeit einig geworden. Zwischen den Vereinen besteht allerdings noch keine Übereinkunft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Bild‘ hält eine siebenstellige Ablösesumme für möglich, schließlich steht Wahl auf dem Kiez noch bis 2028 unter Vertrag. In der abgelaufenen Spielzeit lief der gebürtige Hamburger in 29 Ligapartien von Beginn an auf.