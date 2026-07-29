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Schalke: Der Dzeko-Zeitplan steht

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
Torjäger Edin Dzeko vom FC Schalke 04 @Maxppp

Die Verhandlungen zwischen Edin Dzeko und Schalke 04 wurden erfolgreich beendet. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der 40-jährige Starstürmer seinen ausgelaufenen Vertrag bei den Königsblauen am Montag um eine Saison verlängern. Der erste Teil des obligatorischen Medizinchecks soll bereits am Sonntag stattfinden, weitere Untersuchungen am Tag darauf direkt vor der geplanten Unterschrift des Bosniers.

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Für Dzeko greift Schalke ordentlich in die Tasche. Zuletzt wurde von einem Jahresgehalt über 900.000 Euro berichtet, das durch verschiedene Bonuszahlungen auf 1,3 Millionen Euro steigen kann. Dzeko würde damit zu den Topverdienern beim Aufsteiger gehören.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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