Bericht: Bergvall-Poker entschieden – Blitz-Wechsel möglich

Borussia Dortmund und der FC Bayern sowie Juventus Turin schienen schon länger aus dem Rennen. Und nun muss auch Eintracht Frankfurt die Hoffnung auf die Verpflichtung von Lucas Bergvall trotz des besten Angebots wohl begraben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚fussball.news‘ berichtet, sichert sich der FC Barcelona aller Voraussicht nach die Dienste des Juwels. Die Katalanen waren immer Bergvalls bevorzugte Wahl – und nun könnte auch eine Einigung mit dessen Verein Djurgardens IF erfolgen. Um die zehn Millionen Euro Ablöse stehen im Raum.

Lese-Tipp

Fast 30 Millionen: Holt die Eintracht noch zwei Neue?

Überraschend ist der Wechselzeitpunkt: Laut ‚fussball.news‘ bahnt sich nun doch ein Transfer noch in diesem Winter an. Das Transferfenster in Spanien ist wie das in Deutschland noch bis Donnerstag geöffnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bergvall ist mit seinen 17 Jahren schon Stammspieler in Schwedens erster Liga und zählt zu den spannendsten Mittelfeld-Talenten Europas. Nun geht er in jungen Jahren schon den ganz großen Schritt zu Barça.