Bayer 04: Azmoun nach Spanien?

Der FC Sevilla wagt womöglich einen neuen Anlauf bei Sardar Azmoun. Laut Fabrizio Romano sind die schon im Winter interessierten Andalusier erneut am 29-jährigen Mittelstürmer dran. Neben Sevilla sollen weitere Klubs, unter anderem aus Italien, ein Auge auf Azmoun geworfen haben.

Die abgelaufene Saison verbrachte der 81-fache iranische Nationalspieler leihweise bei der AS Rom. Nur rund 570 Einsatzminuten und drei Tore stehen in der Serie A zu Buche. Die 12,5 Millionen Euro hohe Kaufoption wollen die Italiener nicht ziehen. An Bayer Leverkusen ist Azmoun vertraglich noch bis 2027 gebunden.