Guardiola: „Ich möchte bei City bleiben und weitermachen“

Pep Guardiola ist nach wie vor davon überzeugt, dass er der richtige Trainer für Manchester City ist. „Ich möchte bei Manchester City bleiben und weitermachen. Das ist ganz sicher mein Plan“, erklärte der Trainer gegenüber dem spanischen Sportsender ‚Movistar Plus+‘ nach der gestrigen 1:3-Pleite gegen Real Madrid.

Auf die Nachfrage, ob er davon überzeugt ist, bekräftigte der Katalane: „Ja, ja, ja.“ Wie die Führungsspitze der Skyblues darüber denkt, ist offen. City spielt die schlechteste Saison unter Guardiola. In der Champions League war am gestrigen Mittwoch in den Playoffs Schluss, in der Premier League ist Spitzenreiter FC Liverpool bereits 17 Punkte enteilt.