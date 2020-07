HSV: Daran hakt der Terodde-Poker

Simon Terodde könnte in der kommenden Saison wieder in der zweiten Liga auflaufen. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, hat der Hamburger SV mit dem Stürmer in Diensten des 1. FC Köln „bereits konkrete Gespräche“ geführt. In Sachen Gehalt liegen beide Parteien aber noch weit auseinander.

Demnach soll Terodde in Köln rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr einstreichen. An der Elbe müsste sich der dreifache Zweitliga-Torschützenkönig mit einer sechsstelligen Summe zufrieden geben. Da der 32-Jährige zudem noch bis zum kommenden Jahr vertraglich gebunden ist, würde eine Ablöse fällig werden. Als weitere Kandidaten werden Manuel Schäffler vom SV Wehen Wiesbaden sowie Moussa Konaté von Amiens SC gehandelt.