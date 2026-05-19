DFB: Nächstes WM-Ticket enthüllt

Nachdem über Medienberichte schon bekannt wurde, dass Manuel Neuer als Nummer eins und Oliver Baumann als Ersatzmann mit zur Weltmeisterschaft reisen werden, gibt es nun auch Klarheit bei Felix Nmecha. Laut ‚Bild‘ wurde der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund bereits am gestrigen Montag darüber in Kenntnis gesetzt, dass er Teil des WM-Kaders sein wird.

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Bundestrainer Julian Nagelsmann informierte den 25-Jährigen per Telefon, so das Boulevardblatt. Damit bleiben – sollten sich die bisherigen Berichte bei der offiziellen Bekanntgabe des Kaders am Donnerstag bestätigen – noch 23 WM-Tickets offen.