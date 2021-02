Norwich nennt Bayern den Preis für Aarons

Der FC Bayern müsste für einen Transfer von Max Aarons wohl tief in die Tasche greifen. ‚Sky Sports‘ zufolge hat Norwich City mitgeteilt, dass der Rechtsverteidiger für eine Ablöse zwischen 35 und 40 Millionen Euro zu haben wäre. Erste Verhandlungen sollen über einen Mittelsmann stattgefunden haben.

Die ‚Daily Mail‘ berichtete zuvor, die Münchner seien an einem Aarons-Transfer im kommenden Sommer interessiert. Der 21-jährige Engländer befindet sich bereits seit geraumer Zeit im Blickfeld des deutschen Rekordmeisters. Auch Manchester United soll ein Auge auf Aarons geworfen haben. Bei Zweitligist Norwich steht der Abwehrspieler noch bis 2024 unter Vertrag.

Das Bayern-Interesse an Aarons scheint real. Ob der Rechtsverteidiger auch den Weg nach München einschlagen wird, dürfte am Verhandlungsgeschick des Bundesligisten liegen. Zur Erinnerung: Schon für Dayot Upamecano (22, RB Leipzig) zahlt Bayern 42,5 Millionen Euro – in Zeiten der Coronakrise auch für den Ligaprimus alles andere als ein Kleckerbetrag.