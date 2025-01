Tabakovic-Ersatz: Bedient sich Hertha in der dritten Liga?

Hertha BSC ist auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive in der dritten Liga fündig geworden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befindet sich der Zweitligist in Gesprächen mit Stürmer Sebastian Grönning, der bereits für Verhandlungen und Untersuchungen in der Hauptstadt vorstellig geworden ist.

Grönning steht noch bis zum Sommer beim FC Ingolstadt unter Vertrag, der seinen Toptorjäger ungern schon im Winter ziehen lassen will. Die Schanzer können sich mit zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz noch Hoffnungen auf den Aufstieg in Liga zwei machen, wollen den Dänen daher zumindest bis zu seinem Vertragsende in ihren Reihen halten. Grönning gehört zu den Schlüsselspielern, in der laufenden Saison stehen für ihn wettbewerbsübergreifend 17 Tore und zwei Vorlagen in 23 Spielen zu Buche.

In der Hauptstadt wäre der Rechtsfuß mit seinem Profil der verspätete Ersatz für den im Sommer abgewanderten Haris Tabakovic (30). Allerdings würde die Berliner eine vorzeitige Verpflichtung im Winter Geld kosten, das aktuell nicht zur Verfügung steht. Erst bei möglichen Winter-Abgängen hätte man bei der Alten Dame die Mittel, um den 27-Jährigen schon im Januar unter Vertrag nehmen zu können.