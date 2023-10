Kabinendrama auf Schalke: Neuzugänge im Fokus

In der Umkleidekabine des FC Schalke 04 geht es allem Anschein nach drunter und drüber. Wie die ‚Bild‘ berichtet, herrscht zwischen den Profis der Königsblauen dicke Luft – laut dem Boulevardblatt haben sich intern zahlreiche Gruppen gebildet. Neben Routiniers wie Ralf Fährmann (35), Simon Terodde (35) und Danny Latza (33) sorgen wohl auch die Neuzugänge Paul Seguin (28) und Ron Schallenberg (24) für Kopfschütteln.

Seguin habe beispielsweise deutlich gemacht, dass er es bereue, sich „Schalke angetan zu haben“ und sei unzufrieden mit dem Training sowie der Menge an freien Tagen. Schallenberg, der in der vergangenen Saison als Kapitän für den SC Paderborn auflief, nehme derweil an den Kabinengesprächen „nahezu nicht mehr teil“. Er wirke „geradezu wie leer“. Die Nerven beim Revierklub liegen also blank. Kein Wunder: Nach acht Spieltagen in der zweiten Liga belegen die Knappen einen enttäuschenden 16. Tabellenplatz.