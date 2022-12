Galatasaray: Das Problem mit Depay

Galatasaray würde sich gerne schon im Januar mit Memphis Depay verstärken. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge ist der türkische Klub aktuell der einzige Interessent, der im Winter eine Ablöse für den Niederländer bezahlen würde. Der FC Barcelona würde den Deal mit Gala darum gerne abschließen. Die Katalanen wollen Depay ein halbes Jahr vor Vertragsende noch zu Geld machen und von der Gehaltsliste streichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Angreifer selbst lehnt einen Wechsel in die Süper Lig bislang aber ab. Bei Depay stehen schließlich auch noch etliche andere Vereine Schlange. Der FC Chelsea, die AS Rom, Manchester United und Juventus Turin haben ihre Fühler ebenfalls ausgestreckt. Depay kam für Barça in dieser Saison erst in drei Pflichtspielen zum Einsatz.

Lese-Tipp

Barça-Interesse an Kamada – kommt Ersatz aus Dortmund?