70 Millionen plus Wunschspieler: Chelseas Angebot für de Jong

Die Causa rund um Frenkie de Jong beschäftigt die Funktionäre des FC Barcelona schon eine ganze Weile. Die Katalanen wollen ihren Mittelfeldmann zu Geld machen, der Niederländer wiederum wünscht sich einen Verbleib im sonnigen Katalonien. Der FC Chelsea bietet nun einen möglichen Ausweg, nachdem bereits Manchester United zahlreiche Versuche unternahm, de Jong für sich zu gewinnen.

Mit den Blues steht Barça aktuell in Verhandlungen – nun ging offenbar ein erstes Angebot für den 25-Jährigen in Barcelona ein. Der katalanischen ‚Sport‘ zufolge bietet Chelsea den Blaugrana 70 Millionen Euro an Ablöse und ist darüber hinaus bereit, Linksverteidiger Marcos Alonso (31) in einen möglichen Deal einzubauen. Für die Katalanen eine attraktive Offerte. Schließlich steht der Chelsea-Akteuer auf Barças Transferagenda. Selbst wenn ein de Jong-Transfer nicht zustande käme, wäre Alonso für unter zehn Millionen Euro zu haben, heißt es im Bericht.

Doch nach wie vor hängt auch von de Jong ab, ob ein Deal zustande kommt. Der 44-fache Nationalspieler spiele zurzeit auch mit dem Gedanken, auf Gehalt zu verzichten, um so bei den Katalanen bleiben zu können. In der Zwischenzeit arbeitet Barça intensiv daran, die Neuzugänge für die Liga registrieren zu können. Eine Finanzspritze durch einen Verkauf von de Jong käme ganz gelegen für die Führung der Blaugrana.