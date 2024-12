Bericht: Burkardt plant Mainz-Abflug

Elf Treffer und zwei Vorlagen in 15 Pflichtspielen: Der FSV Mainz 05 hat es allen voran einem überragenden Jonathan Burkardt zu verdanken, dass man in der Bundesliga den starken siebten Tabellenplatz belegt. Der Kapitän der 05er, der im Oktober für die deutsche Nationalmannschaft debütierte, liebäugelt anscheinend mit dem nächsten Karriereschritt.

Nach Informationen von ‚Sky‘ steht ein Winter-Abgang zwar nicht zur Disposition, dennoch plane Burkardt mittelfristig einen Tapetenwechsel. Weil der Mittelstürmer am Bruchweg bis 2027 unter Vertrag steht, erhoffen sich die Mainzer von einem möglichen Verkauf einen Geldregen, würden das Eigengewächs aber am liebsten über den Sommer hinaus halten.

Das dürfte sich für Sportvorstand Christian Heidel als keine leichte Aufgabe erweisen. Mit Eintracht Frankfurt hat der erste zahlungskräftige Interessent den Hut in den Ring geworfen. Am Main könnte die Mainzer Lebensversicherung das Erbe von Omar Marmoush (25) antreten, sollte dieser im Sommer den Abflug machen. Zudem sind dem Bezahlsender zufolge weitere Klubs aus dem In- und Ausland an Burkardt dran.