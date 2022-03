De Jong kommentiert Bayern-Gerüchte

Zwischen Frenkie de Jong und dem FC Bayern läuft nach Aussage des Niederländers nichts. Entsprechende Berichte dementierte der Ballverteiler nach dem gestrigen 2:1 des FC Barcelona gegen Galatasaray am Mikrofon von ‚Ziggo Sport‘: „Ich bin echt glücklich bei Barcelona und würde gerne so lange wie möglich hier spielen.“

De Jong schob nach: „Falls sie mir hier eine Verlängerung über sechs Jahre anbieten würden, würde ich wahrscheinlich unterschreiben.“ Ein Wechsel an die Säbener Straße dürfte in naher Zukunft also kein Thema werden. Der aktuelle Vertrag des niederländischen Nationalspielers ist noch bis 2026 datiert.