Gegen Barça & Liverpool: Leipzig kämpft um Schweden-Talent

Die Verantwortlichen von RB Leipzig wollen den Klub für die Zukunft wappnen und haben dabei nur die besten Talente des Kontinents im Visier. Dass sich die Wege des Bundesliga-Klubs dadurch zwangsläufig mit den größten Vereinen Europas kreuzen, ist unausweichlich. Bei einem Talent aus Schweden ist das nun der Fall.

Denn wie der ‚Expressen‘ berichtet, bemüht sich RB um die Dienste von Momodou Sonko. Der 18-jährige Offensivspieler vom BK Häcken steht jedoch auch beim FC Barcelona und beim FC Liverpool auf dem Zettel. Das Interesse der Leipziger gehe sogar so weit, dass man Scouts zu einem Testspiel von Häcken in Finnland gegen HJK Helsinki entsandte, so die schwedische Tageszeitung.

Umgerechnet acht bis neun Millionen Euro erhofft sich Häcken dem Bericht zufolge als Ablöse. Bis 2026 ist Sanko noch an den Europa League-Teilnehmer gebunden. In beiden Partien gegen Bayer Leverkusen (0:4 und 0:2) kam der Youngster nur zu Kurzeinsätzen. Dennoch hat der schwedische U18-Nationalspieler durch seine Leistungen ganz offensichtlich auf sich aufmerksam gemacht.