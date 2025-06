Für 22 Millionen: Angeliño vor Wechsel zu Al Hilal

Bei Angeliño geht nun alles ganz schnell. Nach FT-Informationen steht der Wechsel des ehemaligen RB-Akteurs von der AS Rom zu Al Hilal kurz vor dem Abschluss. Der Linksverteidiger wird sich in den kommenden Stunden in Paris dem Medizincheck unterziehen. Vertraglich sind nur noch wenige Details zu klären. Al Hilal ist zuversichtlich, den Deal schnell abzuschließen.

Der Wüstenklub zahlt dem Vernehmen nach 22 Millionen Euro inklusive Boni für den Spanier. Der Wechsel in die Wüstenliga wird dem 28-Jährigen mit einem Jahresgehalt von zehn Millionen Euro versüßt, was einer Verdreifachung seines aktuellen Salärs entsprechen soll.