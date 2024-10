Barça: Flick bestraft Koundé

Verteidiger Jules Koundé hat von Hansi Flick einen Denkzettel verpasst bekommen. Laut dem spanischen Portal ‚El Desmarque‘ war der Grund dafür eine Verspätung des 25-jährigen Franzosen zur Team-Besprechung vor dem Auswärtsspiel des FC Barcelona bei Deportivo Alavés.

Der Abwehr-Allrounder, der bis dato keine Minute in La Liga verpasst hatte, wurde am vergangenen Sonntag erst in der 67. Minute für den 18-jährigen Hector Fort eingewechselt. Disziplinarische Themen haben für Hansi Flick höchste Priorität, Koundé war der erste Leidtragende. Der Ex-Sevilla-Verteidiger ist hinter Flügelstürmer Raphinha wettbewerbsübergreifend der Barça-Akteur mit der meisten Spielzeit in dieser Saison.