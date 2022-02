Hazard: Minuten für die Tonne

17 Einsätze in La Liga – kein Tor und ein Assist. Auch die dritte Saison von Eden Hazard im Trikot von Real Madrid ist ein einziges Missverständnis. Rund um den Jahreswechsel schien es, als hätte der Belgier endlich einen Fuß in der Tür bei Carlo Ancelotti. Mehrere Male schenkte der Italiener Hazard von Beginn an das Vertrauen. Mittlerweile sieht es aber schon wieder deutlich düsterer aus.

In den vergangenen drei Partien kommt der 31-Jährige auf kümmerliche 21 Minuten Spielzeit. Acht Minuten gegen Villarreal (0:0), acht Minuten gegen Paris St. Germain (0:1) und fünf Minuten am Wochenende gegen Alavés (3:0). Die ‚Mundo Deportivo‘ schreibt von „Minuten für die Tonne“.

Die Tür ist offen

Denn: Wirklichen Einfluss kann Hazard bei seinen Kurzeinsätzen natürlich nicht nehmen. Vinícius Júnior und Karim Benzema sind gesetzt im Dreiersturm. Und auch Marco Asensio, Rodrygo und sogar der schon mehrfach in Ungnade gefallene Gareth Bale stehen in der Hierarchie vor Hazard, für den Real ein Jahr vor seinem Vertragsende beim FC Chelsea über 100 Millionen Euro investiert hatte. Heute kaum noch zu glauben.

Gut möglich, dass sich die Wege im Sommer trennen werden. Der Vertrag des 116-fachen Nationalspieler läuft zwar noch bis 2024. Sollte sich ein ernsthafter und solventer Interessent melden, wird Präsident Florentino Pérez den Hörer aber mit Sicherheit blitzschnell abnehmen.