Blitzheilung bei Mbappé: Einsatz gegen Barça?

Wenn morgen Abend (20 Uhr) das Supercup-Finale zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid angepfiffen wird, könnte unerwarteterweise Kylian Mbappé auf dem Rasen stehen. Der Superstar der Königlichen ist laut ‚L’Équipe‘ nach Dschedda gereist, um im Clásico zu spielen. „Er hat am Donnerstag trainiert und fühlt sich gut. Er hat die gleichen Einsatzchancen wie alle anderen Nominierten“, sagte Trainer Xabi Alonso zur spontanen Nachreise des Franzosen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Einsatz von Mbappé kommt dahingehend überraschend, weil der Stürmer sich zum Ende des vergangenen Jahres am Knie verletzte. Normalerweise rechneten die Madrilenen nach einer MRT-Untersuchung mit einem wochenlangen Ausfall. Die Genesung des Nationalspielers ging jedoch deutlich schneller, zuletzt trainierte Mbappé in Madrid ohne Schmerzen. Sollte das auch im Abschlusstraining so sein, steht einem Einsatz offenbar nichts im Weg.