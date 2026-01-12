Menü Suche
Köln-Transfer auf der Kippe?

von Julian Jasch
1 min.
Sebastiaan Bornauw dribbelt mit dem Ball @Maxppp

Womöglich ist ein Wintertransfer von Sebastiaan Bornauw (26) fürs Erste vom Tisch. Der Innenverteidiger von Leeds United musste beim gestrigen Pokalspiel gegen Derby Country (3:1) in der Halbzeit wegen einer Hüftverletzung ausgewechselt werden. „Ich glaube nicht, dass er wochenlang ausfallen wird“, gab Cheftrainer Daniel Farke im Anschluss an die Partie zu Protokoll.

Weitere Untersuchungen werden zeigen, wie schlimm es Bornauw erwischt hat. Davon wird auch abhängen, ob es der 1. FC Köln weiterhin konkret auf eine erneute Zusammenarbeit mit dem Belgier abgesehen hat. Falls der Rechtsfuß auf der Insel bleibt, könnte das wiederum Auswirkungen auf die Situation von Danilho Doekhi (27/Union Berlin) haben, der unter anderem von Leeds umgarnt wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
