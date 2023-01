Irres Gerücht: Bundesliga-Anfrage für Isco

Nach seiner Vertragsauflösung beim FC Sevilla im Dezember steht Isco als vereinsloser Profi nun am Scheideweg seiner Karriere. Greift der 30-Jährige noch einmal sportlich neu an oder lässt er seine Karriere in einer etwas unbedeutenderen Liga ausklingen? Dem 38-fachen spanischen Nationalspieler bieten sich derzeit mehrere Möglichkeiten.

Interesse an Isco wurde zuletzt mit Juventus Turin, den Wolverhampton Wanderers und LA Galaxy mehreren Klubs nachgesagt. Einen potenziellen Wechsel nach Saudi-Arabien schlug der Edeltechniker zuletzt aus. Nun bietet sich dem fünffachen Champions League-Gewinner offenbar eine Gelegenheit, in die Bundesliga zu wechseln.

Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Union Berlin Kontakt zum Isco-Lager aufgenommen und eine Anfrage beim Mittelfeldspieler hinterlegt. Das kolportierte Interesse der Eisernen soll sogar in der Spielerkabine der Berliner ein Thema sein. Union arbeitet derzeit daran, die Qualität in er Zentrale sukzessive zu erhöhen. Am heutigen Freitag verpflichtete der Klub den tunesischen WM-Fahrer Aïssa Laïdouni (26). Ob Isco auch noch an Bord kommt, wird sich zeigen.