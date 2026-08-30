Zusätzlich zu Youri Regeer (23/Ajax Amsterdam) will man beim SV Werder Bremen wegen des langfristigen Ausfalls von Jens Stage (29) kurz vor Toresschluss personell nachjustieren. „Es wird nicht möglich sein, Jens eins zu eins zu ersetzen. Er ist ein Schlüsselspieler. Aber wir müssen jetzt das Beste aus der Situation machen und gucken, dass wir im Mittelfeld nachlegen“, zitiert die ‚Bild‘ Bremens Sportchef Clemens Fritz.

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Großen finanziellen Spielraum haben die Grün-Weißen nicht, werden aber die hanseatische Zurückhaltung ein Stück weit über Bord werfen. Fritz betont: „Wir haben schon etwas investiert und sitzen nicht auf einem Geldhaufen. Wir sind aber trotzdem bereit, ein gewisses Risiko einzugehen. Es ist ja auch eine besondere Situation durch den Ausfall von Jens.“ Ein heißer Kandidat bleibt Cameron Puertas (28/Al Qadsiah), Leihspieler aus der vergangenen Saison.