Jackpot Núñez | Gavi-Show für Spanien

Portugal verabschiedet Núñez

Der Transfer von Darwin Núñez zum FC Liverpool ist seit dem heutigen Montag in trockenen Tüchern. Portugal verabschiedet den Angreifer, der Benfica Lissabon für eine Ablöse von 100 Millionen Euro inklusive Boni verlässt. Laut der Boulevardzeitung ‚Correio da Manhã‘ der „Jackpot“ für Benfica. „Heute beginnt der englische Traum“, schreibt die ‚Record‘. Adel Taarabt lobt seinen Ex-Mitspieler gegenüber der Tageszeitung in den höchsten Tönen: „Er ist eine Mischung aus Cavani und Suárez, er ist eine Maschine. Für mich wird er in der Premier League sicher viele Tore schießen.“ Die ‚O Jogo‘ bemerkt, dass die „Adler mehr Verkäufe auf der Agenda“ haben. Denn Benfica will bis Ende des Monats 100 Millionen Euro erwirtschaften, da reicht selbst ein Núñez alleine nicht aus

Milans neuer Spielmacher

Der AC Mailand hat nach dem ersten Scudetto seit elf Jahren nicht vor, den Platz an der Sonne abzugeben und bastelt am nächsten Meisterkader. „Eine Zehn für Milan“, prangt auf der Titelseite der ‚Gazzetta dello Sport‘. Die Rossoneri bekunden Interesse an Charles de Ketelaere vom FC Brügge. Der 21-jährige Linksfuß soll das neue Herzstück im Team von Trainer Stefano Pioli werden. Kostenpunkt laut der rosaroten Sportzeitung: 40 Millionen Euro.

Spanien im Aufwind

Die Furia Roja ist wieder da. Am gestrigen Sonntag gewann die spanische Nationalmannschaft mit 2:0 gegen Tschechien und führt nach dem Patzer von Portugal (0:1 gegen die Schweiz) die Gruppe 2 an. Entsprechend begeistert ist die spanische Presse. Die ‚Sport‘ sah eine „ultimative Lektion von Gavi“, der erst ab der 59. Minute im Mittelfeld die Strippen zog. „Gavi ist ein ausbrechender Vulkan“, lobt selbst die Madrider ‚as‘ den Youngster vom FC Barcelona. Die ‚Mundo Deportivo‘ sah einen „perfekten Abschluss“ der Länderspielphase. Zwei Unentschieden und zwei Siege fuhr das Team von Luis Enrique ein.