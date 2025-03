Bayer-Talent Alajbegovic heiß umworben

Mehrere Vereine buhlen um die Gunst von Kerim Alajbegovic. Das 17-jährige Toptalent von Bayer Leverkusen steht laut ‚reprezentacija.ba‘ beim FC Augsburg, der PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, Atalanta Bergamo und RB Salzburg hoch im Kurs. Insbesondere aus Eindhoven werden dem Offensivspieler Avancen gemacht, so das bosnische Sportportal.

Dem Bericht zufolge ist Bayer eher nicht an einem Verkauf interessiert, ein Leihgeschäft könnte aber möglich sein. Alajbegovic ist noch bis 2028 an die Rheinländer gebunden. Bei stetiger Entwicklung soll man intern sogar in Erwägung ziehen, den jüngsten bosnischen U21-Nationalspieler aller Zeiten als potenziellen Nachfolger von Florian Wirtz (21) aufzubauen.