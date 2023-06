Adidas & Apple beteiligt: Die Details zum Messi-Deal

Lionel Messi wird die kommenden Jahre in der US-amerikanischen MLS zu bestaunen sein. Wie ‚TyC Sports‘ enthüllt, hat der Ausnahmefußballer bei Inter Miami einen Vertrag über drei Spielzeiten unterschrieben. Heißt: Im Normalfall spielt der Argentinier bis 2026 für den Klub um Eigentümer David Beckham.

Aber: Im Kontrakt des 35-Jährigen soll sich eine Ausstiegsklausel befinden, die es La Pulga ermöglicht, den Verein bereits nach zwei Jahren zu verlassen. Damit Messi die vollen drei Jahre in den Staaten verbringt, muss ein Konsens zwischen den Parteien gefunden werden.

Adidas & Apple involviert

Auch ‚Relevo‘ wartet bezüglich des Messi-Deals mit neuen Informationen auf. Der spanischen Sportwebsite zufolge hat Miami im Vorfeld des Transfers Verträge mit Adidas und Apple abgeschlossen, um den Wechsel zu ermöglichen. Messi selbst werde an den Gewinnen der ausgehandelten Verträge beteiligt.

Darüber hinaus winken dem Weltmeister zusätzliche Einnahmen aus dem TV-Deal der MLS. Die Partien der Liga werden auf Apple TV+ übertragen. Damit ist aber offenbar noch nicht Schluss. Wie ‚Relevo‘ ausführt, gibt es auch Überlegungen dahingehend, Messi zu einem Anteilseigner des MLS-Franchise zu machen.

Der Gedanke: Durch seine Ankunft kann der 174-fache Nationalspieler dazu beitragen, den Wert des Vereins zu steigern und somit abkassieren. Ob die Einnahmen an das schwindelerregende 1,2-Milliarden-Euro-Angebot von Al Hilal heranreichen, ist zwar fraglich. Am Hungertuch muss Messi aber auch in den USA nicht nagen.