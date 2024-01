Barça bietet mit: Eintracht gibt Angebot für Toptalent Bergvall ab

Dass Lucas Bergvall eine größere Karriere im europäischen Fußball bevorstehen dürfte, deutete sich schon vor Wochen an. Inter Mailand und der FC Barcelona hatten da Berichten zufolge die Fühler nach dem 17-jährigen Mittelfeldtalent von Djurgardens IF ausgestreckt. Doch Bergvall könnte die ersten Schritte außerhalb seiner schwedischen Heimat in der Bundesliga machen.

Wie das schwedische ‚FotbollDirekt‘ und ‚Expressen‘ unisono berichten, hat Eintracht Frankfurt ein Angebot über 8,5 Millionen Euro für Bergvall abgegeben. Die ‚Bild‘ bestätigt die Infos. Demnach befinden sich die die Adler mit der Offerte im Rennen um den Youngster in Führung. Insgesamt vier Klubs haben eine Offerte für Bergvall eingereicht, Barcelona bietet derzeit 6,5 Millionen Euro.

Der Rechtsfuß, der sowohl auf der Acht als auch etwas defensiver auf der Sechs agieren kann, zählt in seiner Heimat zu den größten Talenten. Grundsätzlich geht es in dem Poker um Bergvall um einen vorzeitigen Deal für den Sommer. Den Rest der Saison soll der Youngster noch bei Djurgardens verbringen. Dort kam der schwedische U21-Nationalspieler in der kürzlich beendeten Saison auf 25 Einsätze und verbuchte drei Torbeteiligungen.