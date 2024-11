Rodri-Ersatz: City fragt bei 50-Millionen-Mann an

Jahrelang schon zieht Rodri (28) im Mittelfeld von Manchester City die Strippen. Wie fundamental die Bedeutung des spanischen EM-Siegers für das Team von Pep Guardiola ist, spiegelt die Punkteausbeute seit dessen Kreuzbandriss wider. Sechs Ligapartien mussten die Skyblues nun schon ohne Rodri bestreiten, fuhren dabei aber lediglich zehn von 18 möglichen Punkten ein.

Nur logisch, dass die Klubverantwortlichen die Option in Betracht ziehen, im Januar auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Neben Martín Zubimendi (25/Real Sociedad) hat der englische Meister jetzt auch einen Sechser aus der Serie A ins Visier genommen. Das brasilianische ‚Goal‘ berichtet sogar von einer konkreten Anfrage bei Éderson (25) von Atalanta Bergamo.

Der brasilianische Nationalspieler (zwei Länderspiele) gehört zum festen Stammpersonal in Bergamo und soll unter anderem auch das Interesse von Paris St. Germain und Juventus Turin geweckt haben. Weil sich sein aktueller Arbeitgeber, an den er bis 2027 gebunden ist, ‚Goal‘ zufolge erst ab 50 Millionen Euro verkaufsbereit zeigt, zögere City, konkrete Schritte in die Wege zu leiten. Es wird sich zeigen, ob die Verhandlungen fortgesetzt werden.