ManCity: Gespräche zwischen Bailey & Guardiola

Leroy Sané wird Manchester City im Sommer höchstwahrscheinlich in Richtung FC Bayern verlassen. In die Fußstapfen des deutschen Nationalspielers könnte Leon Bailey von Bayer Leverkusen treten. Was als loses Gerücht aus England begann, ist mittlerweile eine handfeste Option.

Nach FT-Recherchen denken die Skyblues tatsächlich über die Verpflichtung des schnellen Linksfußes nach. Trainer Pep Guardiola führte bereits ein Gespräch mit Bailey, um dem 22-Jährigen seine sportlichen Vorstellungen und Ideen zu präsentieren.

Das kam beim Bayer-Star gut an, der sich einen Wechsel nach Manchester gut vorstellen kann. Ob es zu einer Einigung zwischen City und Leverkusen kommt, ist derweil nach wie vor fraglich. Zumal auch andere englische Klubs Interesse an Bailey zeigen.