Viermal BVB: Die Topelf der Ablösefreien

Finn Dahmen (24/Mainz 05)

Im Sommer wollte der FC Augsburg den Keeper kaufen, doch Mainz ließ seine Nummer zwei nicht ziehen. Im Anschluss verkündete Dahmen frühzeitig, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Aktuell steht der U21-Europameister von 2021 aufgrund der Rückenprobleme von Robin Zentner (28) im Tor und rührt kräftig die Werbetrommel. Augsburg gilt weiterhin als interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konrad Laimer (25, RB Leipzig)

Der zweikampfstarke Mittelfeldspieler wird in dieser Elf als Rechtsverteidiger geführt – eine Rolle, die er problemlos ausfüllen kann. Auch diese Variabilität schätzt der FC Bayern an Laimer. Verschiedenen Berichten zufolge hat der Österreicher seinen Vertrag in München schon unterschrieben. Der FC Liverpool, der FC Chelsea und der FC Barcelona gucken in die Röhre.

Lese-Tipp

BVB II verpflichtet Zimmermann

Mats Hummels (34, Borussia Dortmund)

In der Hinrunde war der Weltmeister von 2014 noch der stabilste Dortmunder Verteidiger. Zurzeit ist Hummels seinen Stammplatz aber los, was seine Verhandlungsposition in Vertragsgesprächen schwächt. Eine Verlängerung um ein Jahr ist dennoch weiterhin realistisch. Interessenten an Hummels sickerten bislang noch nicht durch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Evan N’Dicka (23, Eintracht Frankfurt)

Trotz junger Jahre schon erfahren, Europa League-Sieger, Linksfuß, ablösefrei: N’Dickas Visitenkarte macht ihn zu einem der gefragtesten Innenverteidiger der Liga. Die Eintracht streckt sich für eine Verlängerung, muss sich jedoch langsam aber sicher mit einem Abgang zum Nulltarif anfreunden. Mit dem FC Barcelona, Juventus Turin, dem AC Mailand, dem FC Arsenal und dem FC Chelsea gibt es prominente und finanzstarke Interessenten.

Raphaël Guerreiro (29, Borussia Dortmund)

Fragt man im BVB-Kader nach dem besten Fußballer im Kader, lautet die Antwort in aller Regel: „Rapha.“ Trotzdem legt Dortmund wohl nicht alles in die Waagschale, um den zuweilen uninspiriert verteidigenden Portugiesen zu halten. Mit Ramy Bensebaini (27/Borussia M’gladbach) soll ein ebenfalls ablösefreier Nachfolger kommen. An Guerreiro sind Vereine wie Juve, Leeds United, Benfica Lissabon und West Ham United dran.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ellyes Skhiri (27, 1. FC Köln)

Das Mittelfeld-Herz des FC will regelmäßig international spielen – entsprechend ist er nicht zu halten. Eintracht Frankfurt hat laut der ‚Sport Bild‘ mittlerweile konkrete Gespräche mit Skhiris Berater aufgenommen. Gerüchte gab es auch schon um ein Interesse von Borussia Dortmund. Zudem ist Olympique Lyon schon lange am tunesischen Sechser dran.

Mahmoud Dahoud (27, Borussia Dortmund)

Seit 2017 spielt der Mittelfeldmann für den BVB – und erlebte seitdem eine Achterbahnfahrt zwischen Startelf, Bank und Tribüne. Nun läuft sein Vertrag mal wieder aus. „Wir sind in guten Gesprächen“, sagte der zweifache deutsche Nationalspieler zuletzt dazu. Möglich, dass Dahoud ein weiteres Mal relativ kurzfristig verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Daichi Kamada (26, Eintracht Frankfurt)

Sechs Jahre nach seinem Wechsel aus Japan zur SGE ist Kamada einer der besten Spielmacher der Bundesliga. An einer Verlängerung beißt sich Frankfurt offensichtlich die Zähne aus. Interesse an Kamada haben Gerüchten zufolge Kaliber wie der BVB, die Bayern, der FC Barcelona, Tottenham Hotspur, Manchester United und Benfica Lissabon.

Marco Reus (33, Borussia Dortmund)

Der BVB behandelte eine mögliche Verlängerung des Kapitäns nicht mit höchster Priorität, sodass sich Reus-Berater Dirk Hebel auf Klubsuche machte und in Manchester und Leipzig ablichten ließ. Das RB-Interesse wurde zwar dementiert, doch sickerten dafür Bemühungen von Ronaldo-Klub Al Nassr durch. Dennoch: Ein neuer BVB-Deal bleibt das wahrscheinlichste Szenario.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eric Maxim Choupo-Moting (33, FC Bayern)

Trotz seines Alters ist der Mittelstürmer sowas wie der Senkrechtstarter bei den Bayern. Mit 13 Pflichtspieltoren ist Choupo-Moting Münchens zweitbester Torschütze. Entsprechend soll der Kontrakt ausgedehnt werden – zu deutlich besseren Bezügen. Noch sind sich die beiden Seiten aber nicht über das neue Gehalt einig. Manchester United befindet sich in Lauerstellung.

Marcus Thuram (25, Borussia M’gladbach)

Trainer Daniel Farke setzt auf den Franzosen als Mittelstürmer und brachte ihn nach einem schwierigen Jahr zurück in die Spur. Thuram dankte es mit bislang 13 Toren – aber nicht mit einer Unterschrift. Der Vize-Weltmeister ist für Gladbach kaum zu halten. Im Sommer kann Thuram zwischen Klubs wie Bayern, United, Newcastle United, Inter oder Chelsea frei wählen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Topelf der Ablösefreien