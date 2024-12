TSG: Bundesliga-Konkurrenz bei Böving

Das Interesse aus der Bundesliga an Flügelspieler William Böving von Sturm Graz wächst. Wie ‚Sportitalia‘-Journalist Lorenzo Lepore berichtet, zählt mittlerweile auch der VfB Stuttgart zu den Verehrern des 21-jährigen Dänen, nach dem auch der 1. FC Köln sowie die TSG Hoffenheim die Fühler ausgestreckt haben. Böving hat darüber hinaus auch Interesse bei mehreren Klubs aus der Serie A geweckt.

Bei Graz hat der Rechtsfuß, der auf der linken Außenbahn beheimatet ist, in dieser Saison elf Torbeteiligungen in 24 Pflichtspielen gesammelt. Die Ausstiegsklausel des 13-fachen U21-Nationalspielers beläuft sich dem ‚Sportitalia‘-Bericht zufolge auf sieben Millionen Euro. An Graz ist Böving nur noch bis 2026 gebunden. Im kommenden Sommer kann der österreichische Klub also letztmals eine angemessene Ablöse für den einstigen 2,2-Millionen-Einkauf vom FC Kopenhagen einstreichen.