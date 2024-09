Bayer: Sonderlob für Terrier

Xabi Alonso hat Neuzugang Martin Terrier in den höchsten Tönen gelobt. Nach dem Auswärtssieg in Hoffenheim (4:1) schwärmte der Trainer von Bayer Leverkusen vom 27-Jährigen: „Martin hat diese große Qualität, in engen Räumen gut zu spielen, und auch im Strafraum Tore zu schießen.“ Für den Erfolgstrainer ist aber auch klar, dass es noch Luft nach oben gibt: „Ich setzte hohe Erwartungen in Martin. Es war erst sein drittes Spiel, aber meine Erwartung ist noch größer.“

Terrier war im Sommer für 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum amtierenden Deutschen Meister gewechselt. Gegen die TSG erzielte der Linksaußen im vierten Spiel sein erstes Tor für die Werkself.