Spurs-Urgestein verlängert

Ben Davies und Tottenham Hotspur werden in das 13. gemeinsame Jahr gehen. Wie die Spurs mitteilen, unterzeichnet der 33-jährige Waliser einen neuen Vertrag, der ihm eine zusätzliche Saison im weißen Trikot zusichert. Ende Juni wäre der ursprünglich gültige Kontrakt ausgelaufen.

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We are delighted to announce that Ben Davies has signed a new contract with the club ✍️



Congratulations, Ben! 🙌



🔗 https://t.co/f3JoY2VA9e pic.twitter.com/HOmVlgXmfX — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 10, 2026

2014 war Davies für umgerechnet 13 Millionen Euro von Swansea City nach Tottenham gewechselt. Für die Nordlondoner stand der Innenverteidiger in 363 Pflichtspielen auf dem Platz. In der abgelaufenen Spielzeit gehörte Davies nur noch zu den Ergänzungsspielern. Auch in der kommenden Saison wird dem 100-fachen Nationalspieler wohl die Rolle des Mentors für jüngere Profis zuteil.