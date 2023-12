Barça: Martínez fällt aus

Der FC Barcelona muss in den kommenden Wochen auf Iñigo Martínez verzichten. Wie die Blaugrana offiziell bestätigen, haben die medizinischen Untersuchungen ergeben, dass sich der Innenverteidiger eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen hat. Wie lange der 32-Jährige ausfällt, ist noch unklar.

Martínez kommt in dieser Spielzeit auf zehn Pflichtspieleinsätze und stand von Ende Oktober bis Ende November fünfmal in Folge in der Startaufstellung. Beim gestrigen 1:0-Erfolg gehörte der Routinier noch zum Kader, blieb aber ohne Einsatz.