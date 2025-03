Kiel-Rückkehrer: Was passiert mit Sterner?

Bei Jonas Sterner entscheidet wohl die künftige Ligazugehörigkeit von Holstein Kiel über die weitere Zukunft. Wie die ‚Bild‘ berichtet, würde Drittligist Dynamo Dresden die Leihe des 22-Jährigen im Aufstiegsfall entweder um ein Jahr erweitern oder den Rechtsverteidiger direkt festverpflichten. Dynamo rechnet sich demnach gute Chancen aus. Sollten die Kieler allerdings selbst ab Sommer in Liga zwei spielen, dürften Dynamos Chancen bei Sterner deutlich sinken.

An die Störche ist das Eigengewächs nur noch bis 2026 gebunden. Im Sommer steht daher ohnehin eine zukunftsweisende Entscheidung an. Bei Dynamo ist Sterner Stammspieler und hat nach 24 Einsätzen einen Treffer und sieben Vorlagen auf dem Konto. Leistungen, mit denen der Rechtsfuß im Kieler Abstiegsfall wohl ebenfalls ein Kandidat für die Startelf wäre. Für den Nordklub bestritt Sterner im Aufstiegsjahr 16 Saisonspiele in der zweiten Liga, ehe es vergangenen Sommer per Leihe nach Dresden ging.