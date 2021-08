Jorginho ist Europas Fußballer des Jahres

Jorginho wird für eine überragende Saison belohnt. Die UEFA kürte den 29-jährigen Mittelfeldspieler des FC Chelsea am heutigen Donnerstagabend offiziell zu Europas Fußballer des Jahres. Als Schlüsselspieler der Blues gewann er mit den Londonern die Champions League, mit der italienischen Nationalmannschaft die Europameisterschaft.

Zudem zeichnete die UEFA die besten Akteure der vergangenen Königsklassen-Saison aus. Thomas Tuchel (FC Chelsea) wurde als Trainer des Jahres geehrt und Jorginhos Teamkollege N’Golo Kanté als Mittelfeldspieler des Jahres. Rúben Dias, der sich mit Manchester City im Finale Chelsea geschlagen geben musste, ist der Abwehrspieler des Jahres. Erling Haaland von Borussia Dortmund wurde zum Stürmer des Jahres gekürt.

⚽ 🏅 𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬/𝟮𝟭 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗠𝗲𝗻'𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 𝗶𝘀… 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗶𝗻𝗵𝗼!



A #UCL and #EURO2020 champion – what a year for the Chelsea man.



Congratulations, Jorginho! #UEFAawards pic.twitter.com/luVwEagEE8