Barças Streichkandidaten: Koeman über Coutinho, Moriba & Co.

Philippe Coutinho

Lange Zeit zählte Coutinho (29) zu den Abschiedskandidaten beim FC Barcelona. Nun sieht es laut Koeman eher nach einem Verbleib des Brasilianers aus, der aktuell aufgrund einer Knieverletzung ausfällt: „Ich denke, dass Phillipe noch eine Woche braucht, um mit der Gruppe zu trainieren, bevor er nominiert wird. Ich zähle auf ihn, weil er ein großartiger Spieler ist. Er kann wichtig für Barça sein. Ich baue auf Coutinho in dieser Saison.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ilaix Moriba

Auch zum Vertragspoker um Moriba (18), an dem RB Leipzig konkretes Interesse bekundet, äußert sich der Niederländer: „Ich habe vor zwei oder drei Wochen mit ihm gesprochen, mehr als Mensch denn als Barça-Trainer. Seine Situation ist furchtbar. Er ist die Zukunft des Vereins, aber er spielt nicht und er ist nicht bei uns. Ich weiß vom Verein, was Barça ihm bieten will. Mein Rat ist, dass Geld nicht das Wichtigste ist, sondern Spielzeit, aber der Spieler und seine Leute denken anders. Darüber bin ich enttäuscht. Mit 18 Jahren kann Geld nicht so wichtig sein.“

Samuel Umtiti & Miralem Pjanic

Gerne würden die Katalanen die Großverdiener Umtiti (27) und Pjanic (31) von der Gehaltsliste streichen. Dass es für beide Spieler bei einem Verbleib schwierig wird, Spielzeit zu erhalten, bestätigt Koeman: „Es gibt Spieler wie sie, für die es sehr schwierig ist, Minuten zu erhalten. Die endgültige Entscheidung liegt aber immer bei den Spielern. Sie befinden sich in einer komplizierten Situation.“

Martin Braithwaite

Auch um Braithwaite (30) ranken sich schon länger Spekulationen über eine potenzielle Trennung. Zwar hätte Koeman gegen einen Verbleib des Angreifers nichts einzuwenden, dennoch lässt er durchblicken, dass sich der Klub mit Angeboten befassen würde: „Wenn es Interesse an dem Spieler gibt, werden wir uns damit beschäftigen, aber Martin passt sehr gut zu uns. Er hat neulich gezeigt, dass er wichtig für die Mannschaft ist. Ich liebe es, mit ihm zu arbeiten. Er ist sehr diszipliniert. Er akzeptiert seine Rolle, auch wenn er nicht immer spielt. Ich denke, er sollte bleiben.“