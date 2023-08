Mission Wiederaufstieg: Schalke holt Bayern-Talent Kabadayi

Der FC Schalke 04 leiht Jugend-Juwel Yusuf Kabadayi für eine Saison vom FC Bayern München aus. Dem Vernehmen nach haben sich die Gelsenkirchener eine Kaufoption über eine Million Euro für den Offensivspieler gesichert. Gleichzeitig verlängert der 19-Jährige seinen Kontrakt beim FCB um ein Jahr bis 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kabadayi trägt seit über zehn Jahren das Bayern-Wappen auf der Brust: 2012 war der Rechtsfuß in die Jugend-Abteilung des Rekordmeisters gewechselt. Vor einem Jahr schaffte der deutsche U19-Nationalspieler den Sprung in Bayerns Zweitvertretung. In der Regionalliga schoss er in 20 Spielen starke neun Tore und bereitete zwei weitere vor.

Lese-Tipp

Churlinov wieder Thema auf Schalke

Chef-Trainer Thomas Reis erklärt: „Yusuf kombiniert einen robusten Körper mit einer guten Technik und großer Torgefahr. Mit diesem Profil ist er offensiv flexibel einsetzbar und kann unserem Spiel zusätzliche Impulse geben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kabadayi selbst sagt über seinen Wechsel: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung hier auf Schalke. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen sehr gut aufgezeigt, wie ich zu einer erfolgreichen Saison beitragen kann. Jetzt möchte ich gemeinsam mit dem Team für das Erreichen unserer Ziele kämpfen.“