Klubs in Lauerstellung: BVB legt Özcan-Preis fest

Mit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund im Jahr 2022 wollte Salih Özcan den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Karriere gehen. Einen Stammplatz erarbeitete sich der Ex-Kölner aber auch in seinem zweiten Jahr in Schwarz-Gelb nicht. Diesen Sommer könnten sich die Wege trennen und der 26-Jährige dem Umbruch unter BVB-Coach Nuri Sahin zum Opfer fallen.

Özcan zählt schon seit einigen Wochen zu den potenziellen Verkaufskandidaten. Laut ‚Sky‘ wird ein Abschied mittlerweile etwas konkreter. Dem Bezahlsender zufolge hat der BVB dem Abräumer ein Preisschild von zehn Millionen Euro verpasst und ist offen für Angebote. Konkretes Interesse hat Özcan ebenfalls während der EM-Teilnahme mit der Türkei auf sich gezogen.

Laut ‚Sky‘ haben Olympique Marseille, Stade Rennes und Klubs aus Saudi-Arabien die Fühler nach dem 21-fachen Nationalspieler erkundigt. Darüber hinaus zählt auch Besiktas nach wie vor zum Interessenten-Kreis. Der Istanbuler Klub hatte Berichten zufolge schon im April telefonischen Kontakt zu Özcan aufgenommen. Es scheint, als ob der Poker um den EM-Fahrer nun langsam heißer wird.