Millionen-Strafe: Nmechas BVB-Klausel

30 Millionen Euro Ablöse zahlt Borussia Dortmund für den Transfer von Felix Nmecha (22) an den VfL Wolfsburg. Der Mittelfeldspieler unterschrieb am Montag bis 2028 beim BVB – die noch größeren Schlagzeilen produzierte Nmecha im Vorfeld seines Wechsels.

Weil er via Instagram homophobe und transfeindliche Inhalte verbreitete, geriet Nmecha in Fankreisen und öffentlichen Diskussionen in die Kritik. Der Neuzugang aber habe den Verein „in intensiven Gesprächen absolut davon überzeugt, dass er kein transphobes oder homophobes Gedankengut in sich trägt“, so die Mitteilung des BVB.

Nach Informationen der ‚AZ‘ und ‚WAZ‘ aus Wolfsburg hat man sich beim Vizemeister dennoch mit einer „Instagram-Klausel“ abgesichert. Sollte Nmecha künftig Beiträge posten, die gegen die Grundwerte des börsennotierten Klubs verstoßen, muss er eine Strafe in Millionenhöhe zahlen.