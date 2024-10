Bremer-Ersatz: Juve blickt nach Brasilien

Auf der Suche nach einem möglichen Ersatz für den langzeitverletzten Bremer (27) weitet Juventus Turin offenbar den Blick. Wie das brasilianische ‚RTI Esporte‘ berichtet, beschäftigen sich die Norditaliener mit Léo Ortiz von Flamengo. Interessant macht den Innenverteidiger auch der italienische Pass, gespielt hat der 28-Jährige aber bislang ausschließlich in seinem Geburtsland Brasilien.

Ortiz konnte in den vergangenen Jahren bei der brasilianischen RB-Filiale Bragantino auf sich aufmerksam machen und sich für den Wechsel nach Rio de Janeiro empfehlen. Bei Flamengo ist der Abwehrspieler seit seinem Wechsel im März dieses Jahres überwiegend gesetzt. Entsprechend wenig Interesse signalisieren die Brasilianer, ihn an Juve zu verkaufen. Flamengo soll klargestellt haben, dass für einen Wechsel die Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro aktiviert werden muss.