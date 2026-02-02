Menü Suche
2. Bundesliga

S04: Aouchiche kommt

von Dominik Schneider - Quelle: Funke
Augen zu und durch: Adil Aouchiche @Maxppp

Der Wechsel von Adil Aouchiche zum FC Schalke 04 ist offenbar in trockenen Tüchern. Laut ‚Funke‘ ist der Transfer des 23-jährigen Franzosen nach Gelsenkirchen durch. Aktuell ist Aouchiche noch vom AFC Sunderland zum FC Aberdeen verliehen. Die Leihe muss vorzeitig beendet werden, um den Deal zu ermöglichen.

Dass Schalke an einem Aouchiche-Transfer arbeitet, wurde vor zwei Tagen bekannt. Dem neuerlichen Bericht zufolge liegt eine Einigung der Beteiligten vor. Was noch fehlt, ist der Medizincheck und die anschließende Unterschrift.

