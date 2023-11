Medien: England-Topklub will Werner

Dass Timo Werner mit seiner aktuellen Situation bei RB Leipzig nicht zufrieden sein kann, ist offensichtlich. Der 27-Jährige will in der Rückrunde noch auf den Zug in Richtung Europameisterschaft aufspringen und sich bei Bundestrainer Julian Nagelsmann für eine Nominierung empfehlen. Eventuell macht er das über einen Wechsel zurück in die Premier League.

Denn laut ‚Sky‘ hat Manchester United großes Interesse an einer Verpflichtung des schnellen Offensivspielers. Bei den Red Devils herrscht Bedarf in der Abteilung Attacke, insbesondere dann, wenn der aussortierte Jadon Sancho den Verein im Winter wie geplant verlässt. Zwischen United und dem Werner-Lager gab es dem Beitrag zufolge bereits Kontakt.

Leipzig gegen ManCity ohne Werner

Zweiter Anlauf in England?

Die erste Tendenz von Werner geht jedoch zu einem Verbleib bei den Sachsen. Auch wenn in der laufenden Saison erst weniger als 400 Pflichtspielminuten für den 57-maligen Nationalspieler zu Buche stehen, rechnet sich Werner in der Rückrunde mehr Spielzeit bei RB aus. Der sich anbahnende Abgang von Emil Forsberg in die MLS soll ihn in der Annahme bestärken.

Für Werner wäre es nicht der erste Ausflug auf die Insel. Von 2020 bis 2022 lief der Torjäger für den FC Chelsea auf. In 89 Spielen für die Blues erzielte Werner 23 Tore und sammelte zudem 21 Torvorlagen. Keine schlechten Werte. Das sieht man offenbar auch in Old Trafford so.