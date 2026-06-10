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Offiziell Bundesliga

Köln verkauft Huseinbasic

von Lukas Hörster
1 min.
Denis Huseinbasic im Köln-Training @Maxppp

Denis Huseinbasic bricht seine Zelte beim 1. FC Köln ab und wechselt zum SC Braga. Dort unterschreibt der 24-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2031. Der FC sichert sich dem Vernehmen eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich sowie eine hohe Weiterverkaufsklausel.

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FC-Geschäftsführer Thomas Kessler sagt: „Zudem spart sich der Bundesligist Huseinbasics Gehalt von einer Million Euro im Jahr. Deni hat in der vergangenen Saison nicht die Spielzeit gesammelt, die er sich vorgestellt hatte, und kam mit dem Wechselwunsch auf uns zu. Wir konnten uns daraufhin mit dem SC Braga einigen und seinem Wunsch entsprechen. Wir danken Deni für vier Jahre im Trikot des 1. FC Köln und wünschen ihm sportlich und persönlich alles Gute für seine Zukunft.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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