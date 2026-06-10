Denis Huseinbasic bricht seine Zelte beim 1. FC Köln ab und wechselt zum SC Braga. Dort unterschreibt der 24-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2031. Der FC sichert sich dem Vernehmen eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich sowie eine hohe Weiterverkaufsklausel.

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Liebe FC-Fans, Deni hat Euch etwas zu sagen. 🥹

Nach einen langen und intensiven Zeit ist für Deni der Moment gekommen sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen.

Wir blicken sehr stolz und dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück! ❤️

Maach et joot, Deni🫂#effzeh pic.twitter.com/6lxDsErknQ — 1. FC Köln (@fckoeln) June 10, 2026

FC-Geschäftsführer Thomas Kessler sagt: „Zudem spart sich der Bundesligist Huseinbasics Gehalt von einer Million Euro im Jahr. Deni hat in der vergangenen Saison nicht die Spielzeit gesammelt, die er sich vorgestellt hatte, und kam mit dem Wechselwunsch auf uns zu. Wir konnten uns daraufhin mit dem SC Braga einigen und seinem Wunsch entsprechen. Wir danken Deni für vier Jahre im Trikot des 1. FC Köln und wünschen ihm sportlich und persönlich alles Gute für seine Zukunft.“